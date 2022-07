Zagorová chce odísť do Malagy, nastáva však komplikácia: A čo transfúzie, ktoré stále potrebuje?

Speváčka Hana Zagorová (75) to v posledných mesiacoch nemala ľahké. Po problémoch s covidom čelila koncom mája nepríjemnému kolapsu a strávila aj nejaký čas v nemocnici. V súčasnosti sa už cíti podstatne lepšie a s manželom Štefanom Margitom (65) by rada odletela do ich príbytku v španielskej Malage. Tu však nastávajú komplikácie, ktoré musí dvojica riešiť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Manželia Zagorová a Margita majú v španielskej Malage druhý domov, v ktorom veľmi radi trávili svoj čas. Kvôli zdravotným problémom speváčky sa však lietania museli vzdať, pretože na tom Hanička nebola vôbec zdravotne dobre. Manželia však uviedli, že by do Španielska konečne radi zavítali, ale vyskytli sa komplikácie, ktoré musia riešiť. Speváčka totiž musí stále dochádzať do nemocnice na krvné transfúzie. „Museli by sme sa dohodnúť na transfúziách, ktoré stále potrebujem. Našťastie sú dobré letecké spojenia, takže by som mohla na otočku kvôli transfúzii letieť do Prahy a potom zase odletieť naspäť,“ vysvetlila českému Blesku Zagorová. Dojímavé vyznanie Štefana Margitu manželke Hanke Zagorovej: Slová, ktoré vás chytia za srdce! Vďaka premyslenému plánu je teda možné, že dvojica sa nakoniec do obľúbeného Španielska opäť vydá a užije si chvíle pri milovanom mori, čo odobruje aj Hanin manžel Štefan: „Doma sa síce nenudíme, ale zmena je zmena."