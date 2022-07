Po drsnom súde opäť vo svojom živle: Johnny Depp pobláznil Prahu, fanúšičky boli vo vytržení

Potlesk niekoľko tisíc ľudí v pondelok v pražskom centre O2 univerzum zožal spoločný rockový koncert slávneho gitaristu Jeffa Becka a populárneho herca Johnnyho Deppa.

Osemnásobný držiteľ Grammy a člen rockovej siene slávy Beck v prvej polovici koncertu ponúkol niekoľko inštrumentálnych skladieb zo svojej bohatej kariéry, zhruba po 50 minútach sa k nemu za potlesku publika pripojil s gitarou a spevom Depp.

New pics of Johnny and Jeff Beck playing in Czech Republic!

Credit to the owner.#JohnnyDepp pic.twitter.com/wkdF7PJvbE July 11, 2022

Osemnásobný držiteľ Grammy a člen rockovej siene slávy Beck oblečený do prostého bieleho trička a šedivých nohavíc ponúkol publiku niekoľko vlastných skladieb aj prevzaté piesne ako You Know You Know od Mahavishnu Orchestra alebo Stratus z repertoáru Billyho Cobhama. "Keď počujem jeho skvelú hru, mám chuť po príchode domov rozšliapať svoju gitaru a nechať hranie," komentoval jeden z poslucháčov umenia hudobníka, ktorého časopis Rolling Stone zaradil medzi stovku najlepších gitaristov všetkých čias.

Depp, ktorý sa popri herectve venuje hudbe dlho, na javisko dorazil približne po 50 minútach Beckovho hrania a jeho príchod vzbudil veľký ohlas najmä pri dámskej časti publika. Mnohé z prítomných žien a dievčat si známeho herca natáčalo na mobil a niektoré jeho najväčšie fanúšičky sa snažili z miest na sedenie preniknúť pod pódium.