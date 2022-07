Uf, toto nemal nikto vidieť: Obrovská hanba princa Wiliama! Takto sa asi pred kráľovnou nespráva

Aj majster tesár sa utne!

Niečo podobné sa stalo priam stelesneniu diplomacie, princovi Williamovi počas sledovania tenisového zápasu. Svojmu favoritovi fandil tak urputne, že mu v zápale nadšenia ušlo aj slovíčko, ktoré v kráľovskej rodine nemá celkom svoje stabilné miesto.

Princ William a jeho nádherná manželka Kate si spolu vyšli na zápas medzi Britom Cameronom Norriem a Belgičanom Davidom Goffinom. Budúci britskí panovníci nemohli nefandiť „svojmu“ Britovi. A ktovie, asi to robili dobre, pretože sa víťazom na­ozaj stal. Nebola to však úplne hladká výhra a miestami naozaj drásala nervy.

Evidentne aj princovi, ktorému z úst vyletelo: „Nie, nie, nie! J***ť!“ Možno by z toho ani nemuselo byť veľké haló, keby ho zo zákona schválnosti práve v tej chvíli nebrala kamera a v priamom prenose to nedostala do televízie. Nuž, aspoň nám bežným ľuďom dal šancu vedieť, že ani modrá krv nie je dokonalá.