Filmový mág Tarantino šokoval bizarným vyhlásením: Fíha, toto nečakal nikto! Budete si ťukať na čelo

Tak tieto slová z úst filmového génia nečakal nik!

Filmový režisér Quentin Tarantino, ktorého umenie Americká akadémia ocenila už dvoma Oscarmi, priznal, že je veľkým fanúšikom Prasiatka Peppy.Filmár nedávno privítal na svete svojho druhého potomka. Prasiatko Peppu začal sledovať so svojím dvojročným synom Leom. Tomu tiež nedávno pustil film Ja, zloduch 2.

„Bol to pre neho väčší zážitok ako, povedzme, Prasiatko Peppa. V skutočnosti mám rád Prasiatko Peppu. Pozerám sa na to celkom časti. Poviem to na rovinu, Prasiatko Peppa je najlepší britský program tohto desaťročia,“ zveril Quentin v rozhovore pre magazín Empire.

Manželka Daniella Picková, s ktorou má spomínaného syna Lea, mu pred týždňom porodila dievčatko, druhého spoločného potomka.