Johnny Depp sa po súde na plátna vracia ako kráľ: Nová rola a radosť fanúšikov Jacka Sparrowa!

Herec Johnny Depp sa vracia k veľkým filmovým rolám.

Potom, čo zvíťazil v občiansko-právnom spore proti bývalej manželke Amber Heard, dostal od televíznej spoločnosti. Réžia bude vedená herečkou Maïwenn Le Bescovou. Ide o prvý Deppov film francúzskej produkcie a prvú úlohu od konca medializovaného súdneho procesu, v ktorom sa snažil vyvrátiť, že je týral svoju exmanželky.

Depp si zahrá kráľa Ľudovíta XV. spoločne s Maïwenn Le Bescoovou, ktorá bude snímku aj režírovať. Sama stvárni hlavnú postavu Jeanne du Barryovej, milenky Ľudovíta V. Film sa bude natáčať tento rok v lete a do kín má vstúpiť budúci rok.

Aj keď produkcia o výške honorára pre Johnnyho nehovorí, vie sa, že Depp menej ako dvadsať miliónov dolárov neberie. Pri veľkých produkciách ako sú Piráti z Karibiku to je niekoľkonásobne viac.

V roku 2020 Depp na súde v Londýne prehral, ​​tamojší senát rozhodol, že dvanásť zo štrnástich obvinení z násilných incidentov, ktoré proti nemu vzniesla Heardová, bolo v podstate pravdivých. Depp bol ihneď potom nútený odstúpiť z filmu Fantastické zvieratá na žiadosť štúdií Warner Brothers.

Depp údajne rokuje aj o tom, že by hral v ďalšom filme Piráti z Karibiku a zopakoval by si úlohu kapitána Jacka Sparrowa po tom, čo mu štúdio Disney ponúklo 301 miliónov dolárov. Depp totiž údajne žartoval, že sa do pirátskych filmov nevráti, aj keby mu bolo ponúknutých 300 miliónov dolárov, čo viedlo štúdio Disney k tomu, aby mu ponúklo o jeden milión dolárov viac.