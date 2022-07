Karavan Toma Hanksa sa vydražil za neuveriteľnú sumu: Krása, pozrite, čo má na oknách!

Herec svetového kalibru spával v karavane. Zato ale vo svojom! Cenami ovešaný Tom Hanks (65) totiž chcel mať pohodlie svojho domova stále pri sebe, aj keď práve nakrúcal filmy. Pozrite sa, ako si v ňom nažíval!

Tomu sa povie domov na štyroch kolesách! Karavan si zaobstaral ešte v roku 1993. Je značky Airstream firmy Thor Industries, ktorá je známa výrobou týchto obytných hliníkových tátošov v tvare cigary od 30. rokov minulého storočia.vysvetlil Hanks. Podľa vlastných slov trávil veľa času v obyčajných prívesoch, ktoré boli škaredo zariadené a nepohodlné.

Z toho dôvodu chcel mať vlastný Airstream zariadený podľa svojho gusta, v ktorom by mohol oddychovať po náročnom natáčaní. Dokonca si nechal do okien vložiť malé kúsky zo všetkých filmových klapiek, ktoré boli použité pri každom natáčaní, na ktorom s karavanom bol. Po približne tridsiatich rokoch služby sa však Hanks so svojím cestovným domom nadobro rozlúčil, a karavan tak putoval na dražbu v aukčnej sieni Bonhams.

Tej sa podarilo tátoša vydražiť za 236-tisíc eur. Okrem plne funkčnej kuchyne a kúpeľne našiel nový majiteľ vnútr aj krb, či hercom podpísanú klimatizáciu a kredenc. „Viac než čokoľvek iné je Airstream nádherný a útulný, čo je dôvod, prečo každý, kto navštívil môj, chcel svoj vlastný,“ pochválil sa Tom v rozhovore pre Bonhams.

Karavany Airstream

Výrobca: Thor Industries

Vznik: 1931

Sídlo: Jackson Center, USA

Typický je pre nich aerodynamický tvar a povrch z lesklého hliníka. Tvar mal tiež znížiť odpor vzduchu a zvýšiť stabilitu.