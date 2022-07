Syn legendy studenej vojny Francis Gary Powers jr.: Otec sa nepovažoval za špióna! Ako si na neho pamätá?

Američan Francis Gary Powers junior (57) je synom pilota amerického letectva F. G. Powersa († 47), ktorého počas studenej vojny zostrelili pri prieskumnom lete nad Sovietskym zväzom.

Okolnosti tohto zostrelu sú známe ako aféra U-2. Syn legendy studenej vojny zavítal do Prahy počas svojho prednáškového turné po Európe pri príležitosti 60. výročia prvej výmeny špiónov na moste v Berlíne. Historik Powers junior založil v roku 1996 neďaleko Washingtonu D. C.

Múzeum studenej vojny a aktívne pracuje v správnych radách Múzea strategického letectva, vzdušného a kozmického priestoru a Múzea medzinárodnej špionáže v USA. Stretli sme sa v hostinci na Malej strane neďaleko pražského Karlovho mosta, aby sme sa dozvedeli čosi viac než to, čo sa povedalo a napísalo...

Gary, dramatický príbeh vášho otca dnešnej generácii veľmi pútavo sprostredkoval film Stevena Spielberga Most špiónov. Je pravda, že ste v ňom hrali?

Hral som tajného agenta oblečeného v obleku. Nebola to moja práca, len som išiel okolo. Bol som konzultantom pre filmárov. Asistoval som pri niektorých scénach. Snažil som sa, aby zodpovedali faktom, ale vo filme je veľa historických nepresností.

Otec sa cítil byť viac špiónom alebo pilotom?

Otec sa nepovažoval za špióna. Špióni sú ľudia v plášti a s dýkou. Špionáž na zemi je vkradnutie sa do krajín, získavanie informácií od ľudí, o objektoch. Môj otec bol v prvom rade pilot. CIA ho zamestnala ako pilota. Ale to, čo robil – lietal vo výške 70 000 stôp a fotografoval – z neho urobilo špióna. Nie však tradičného. Nie na zemi, nie v plášti, ale ako pilota, pretože existujú rôzne druhy špionáže. Takže môj otec bol pilot, ktorý fotografoval, čo z neho urobilo leteckého špióna.

Boli ste ešte chlapcom, keď vám zomrel otec. Stihli ste sa s ním rozprávať o jeho misii?

S otcom sme mali vynikajúci vzťah. Chodili sme na túry, bicyklovali sme sa, rybárčili, chodili sme spolu kempovať, chodili sme spolu na dovolenky. Lietal som s ním v lietadle, keď robil správy pre rozhlasové a televízne stanice. Mal som 10-12 rokov, rozprávali sme sa, čítal som jeho knihu Operation Overflight. Bol som dieťa, nevedel som, čo sa pýtať, ale spomínam si, že mi rozprával o zostrelení, ako vyskočil z lietadla, ako bol zajatý. Pamätám si, ako mi hovoril o výsluchoch a že tam nebolo žiadne mučenie, nebolo tam žiadne fyzické týranie, ale bolo psychické.

Ostré svetlá, nedostatok spánku a podobné veci. Pýtal som sa: „Otec, ako vysoko si letel, keď ťa zostrelili?“ A on povedal: „Gary, to ti nemôžem povedať. Keď ti poviem výšku, v ktorej som bol zostrelený, a ty to povieš kamarátovi a kamarát to povie rodičom a rodičia to povedia ďalšiemu, potom by som mohol ohroziť životy iných pilotov.“ Ale každú noc som ho otravoval: „Otec, ako vysoko si letel? Ja som tvoj syn. Mne môžeš veriť.“ Odpovedal len: „Gary, neletel som dosť vysoko.“ Nikdy mi to nepovedal. Nikdy neprezradil výšku, v ktorej bol zostrelený. Dnes tú výšku poznám.

