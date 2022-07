Herec Jakub Prachař vo vojne s exmanželkou: Odkázaný na Agátine peniaze?! Ostré slová modelky

Nedokáže mu prísť na meno! Česká modelka Agáta Hanychová (37) a stálica šou ČSMT Jakub Prachař (38) kedysi tvorili jeden z najsympatickejších párov šoubiznisu.

Láska sa však časom vytratila, v roku 2019 išiel každý svojou cestou a v septembri 2020 sa to skončilo rozvodom. Ticho však nezostalo ani takmer dva roky po rozvedení manželstva. Energická Agáta si ulovila boháča, ale na Jakubovu adresu stále hádže ohnivé šípy. Nevie sa totiž zmieriť s tým, že mu musela vyplatiť milióny českých korún, aby sa s ňou nesúdil. Prachař pritom zarába priam kráľovsky.

Hanychová si servítku pred ústa nedáva. A aj keď už nejaký čas od krachu jej manželstva s Prachařom uplynul, modelka nedávno uštedrila hercovi poriadne štipľavé slová. Za všetkým je suma peňazí, ktorú mu musela vyplatiť a na ktorú jej prispela aj jej mama, herečka Veronika Žilková.

Ako prezradila pre časopis Exkluzív, za svoj pozemok, kde stojí dom, zaplatila poriadny balík, a to len preto, aby sa vyhla opletačkám so svojím bývalým. „Jakubovi som musela zaplatiť za veci, ktoré boli moje. Napríklad som si svoj pozemok kupovala dvakrát, pretože som nemala silu súdiť sa s ním. Hoci si myslím, že by som to vyhrala,“ hovorí Hanychová, ktorá Prachařovi zaplatila 10 miliónov českých korún (viac ako 400-tisíc eur). Polovicu sumy vyplatila jej mama, pretože sama by to finančne nezvládla.

Dodnes mu to však nevie zabudnúť. ,,Keby som ja bola chlapom, tak by som sa nemohla pozrieť do zrkadla. On s tým očividne žiť môže. Nech sa v tých peniazoch utopí. Nech ich raňajkuje. Na ňom mi už nezáleží,“ chrlila zo seba ostré slová pre český časopis Agáta. Krivdu však brunetka cíti aj pri iných veciach. Jakub ju mal podľa jej slov obrať aj o skúter značky Vespa, ktorý jej dokonca sám daroval k narodeninám.