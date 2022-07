Bagárová po rozchode s Muradovom samotou netrpí: Láskyplné vyznanie

Česká speváčka Monika Bagárová (28) len pred pár dňami priznala definitívny rozchod so zápasníkom MMA Makhmudom Machom Muradovom (32).

Dvojici to nevyšlo ani na druhý pokus, keďže prvý raz si dali zbohom ešte v decembri minulého roka. „S Machom spolu nežijeme. Dali sme tomu šancu ako rodičia, bohužiaľ nám spoločný život nerobí radosť. Sme ľudia, máme city, veríme, dúfame, robíme chyby...,“ napísala Monika na Instagrame. Záchrane vzťahu nepomohla ani spoločná dovolenka v Dubaji, ktorú v marci absolvovali aj v sprievode speváčkiných rodičov.

Bagárová tak ostala aj s dcérkou Rumiou (2) opäť sama, no podľa jej najnovšieho príspevku na sociálnej sieti to vyzerá tak, že samotou rozhodne netrpí a stredobodom jej vesmíru je jej malá dcérka. "Priala som si ju celý život. Pán boh mi ju dal a je ešte úžasnejšia, než v mojich predstavách. Toto musí cítiť predsa každá mama k svojmu dieťaťu, že áno? To je ten môj životný motor, ten dôvod, pre ktorý mám každý deň chuť vstať a byť silná, taká silná, ako len mama smie," napísala speváčka nádherné vyznanie.