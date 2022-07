Nicole Kidman predviedla na týždni módy extravagantný kúsok: Videla si vôbec pod nohy?

Nepozerám sa a basta! Legendárna herečka Nicole Kidman (55) je známou milovníčkou módy, hoci doteraz sme ju väčšinou mohli vidieť v skôr elegantných róbach.

To sa však zjavne zmenilo po jej príchode do metropoly Francúzska, kde sa práve koná týždeň módy. Vďaka okuliarom v štýle Batwoman by sme ju takmer ani nespoznali. Vidí cez ne vôbec? Túto otázku si iste kládli viacerí, keď videli ikonickú herečku odchádzať potme z novej dielne vychýreného módneho domu Balenciaga v Paríži. Kto by však čakal, že Nicole si už tradične zvolí elegantné oblečenie, hlboko by sa mýlil.

Herečka totiž razantne zmenila vzhľad. Z budovy vyšla celkom ležérne odetá od hlavy až po päty v kúskoch z dielne španielskeho módneho domu Balenciaga, ktorý preferuje aj taká módna ikona, ako je Kim Kardashian. Spodnú časť tela Nicole zakrývali vyprané voľné rifle, pričom vršok jej zdobilo čierne body.

Pomerne jednoduchý vzhľad ozvláštnila netypickými čiernymi okuliarmi Balenciaga v hodnote 334 eur, ktoré pripomínajú masku v štýle hrdinky Batwoman. Tie ju však zradili, keďže v nich v noci nevidela ani na krok a museli jej tak podávať pomocnú ruku pri vychádzaní z budovy. Okuliare vlani preslávila práve Kim, a tak sa zdá, že s nimi chce aj Kidman zapadnúť do klubu milovníkov tejto luxusnej módnej značky. A možno len chcela pripomenúť film Oči dokorán zatvorené, v ktorom si v roku 1999 zahrala s Tomom Cruisom.