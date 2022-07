Herečka známa z Harryho Pottera: Mladý DiCaprio bol... Uff! Za tento výrok sa potom ospravedlnila

Herečka Miriam Margolyesová často verejne prednesie, čo jej práve padne na jazyk. A nezriedka z toho má nepríjemnosti.

Ako v posledných dňoch, keď počas jedného interview vyhlásila, že Leonardo DiCaprio bol pri spoločnom natáčaní celkom smradľavý. Britská herečka, ktorú poznáme aj z filmov o Harrym Potterovi, sa ospravedlnila za to, že je občas vulgárna.

Obľúbená 81-ročná herečka pracovala po boku hollywoodskeho herca vo filme Romeo a Julie z roku 1996. Natáčalo sa v Mexiku a Leonardo, vtedy takmer neznáma tvár, bol dosť nervózny z vysokých teplôt.

„Bol trochu smradľavý, pretože v Mexiku bolo veľmi horúco a mladí chlapci sa nerobia voňaví, neumývajú si všetky kúsky tela,“ vyhlásila Miriam v programe This Morning televízie ITV.

A keď sa pokúsila počas tohto rozhovoru ospravedlniť za to, že je často vulgárna, povedala: „Niektorých ľudí to rozčuľuje. A nechcem ľudí naštvať, pretože celá vec sa má tak, že život je v tejto chvíli na ho*no, naozaj je. Je to príšerné.“