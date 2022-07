Chaos na koncerte: Legendárny gitarista zo svetovo známych hitov skolaboval na pódiu!

Legendárny americký gitarista Carlos Santana skolaboval počas koncertu neďaleko Detroitu. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého zdravotníci v utorok v Clarkstone ošetrili 74-ročného mexického rodáka a previezli ho na pozorovanie na pohotovosť do miestnej nemocnice.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Santana neskôr na sociálnej sieti Facebook napísal, že „zabudol jesť a piť vodu“ a preto bol „dehydrovaný a odpadol“. Jeho manažér Michael Vrionis informoval, že hudobník sa má dobre, no dodal, že koncert naplánovaný na stredu v Burgettstowne v Pensylvánii odkladajú na neskorší termín.

Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage—very scary to see, hope he’s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO — TrivWorks (@TrivWorks) July 6, 2022

Carlos Santana sa preslávil na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia so skupinou Santana, s ktorou v roku 1969 debutoval na hudobnej scéne eponymným albumom. Diskografia kapely obsahuje 26 štúdiových albumov, sedem živých nahrávok a 23 kompilácií. V roku 1999 vydala formácia Santana svoj komerčne najúspešnejší album Supernatural, z ktorého pochádzajú hity ako Smooth, Maria Maria alebo Put Your Lights On.

Ďalších sedem štúdiových albumov, tri live nahrávky a osem kompilácií vydal Carlos Santana ako sólový interpret. Časopis Rolling Stone ho zaradil na 20. priečku rebríčka 100 najlepších gitaristov v dejinách. Počas kariéry získal aj 10 hudobných cien Grammy a tri Latin Grammy. V roku 1998 kapelu Santana uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.