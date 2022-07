Gottova († 80) zlatá baňa je rozdelená, dcéra Dominika ostala na sucho: Vinu hádže na Ivanu!

Trvalo to dlho, no nakoniec došlo k rozdeleniu. Z miliónov legendárneho Karla Gotta († 80) sa ujde viacerým ľuďom, najstaršia dcéra Dominika Gottová (48) sa na dedičskom liste však neobjavila.

Dominike Gottovej ostávajú oči pre plač. Súd totižto nedávno rozhodol, že 8 miliónov českých korún, čo je v prepočte niečo vyše 323-tisíc eur, si medzi sebou rozdelí päť dedičov, a to vdova Ivana Gottová, dcéry Charlotte a Nelly, dcéra Lucia a piaty dedič, ktorého meno zatiaľ nie je známe. Ako najstaršia dcéra prezradila pre český Blesk, verdikt súdu sa jej nepáči. "Ivana ma potrebovala zo všetkého vyšachovať ešte za otcovho života. A to sa jej podarilo," hnevá sa.

Vdova Ivana mala zdediť i niekoľko nehnuteľností ako rodinnú vilu na Bertramke za viac ako 2 milióny eur, chalupu v Doubici za vyše 280-tisíc eur či agentúru Karel Gott Agency v hodnote takmer 810-tisíc eur.

Z peňazí z Gottových tantiémov a honorárov, ktoré budú dedičom chodiť neustále, tak neuvidí ani korunu. Dominika sa v minulosti však sama dedičstva zriekla, za čo jej legendárny spevák vtedy vyplatil 6 miliónov korún (vyše 242-tisíc eur). Ona však tvrdí, že pri podpise bola pod vplyvom liekov.povedala Gottová.Dominiku zároveň dostalo do vývrtky to, že jej sestra Lucia (35) peniaze z dedičstva dostane, no ona ostane na sucho.nechápavo krúti hlavou Dominika. „Už som hovorila s právnikom. Je mi z toho ťažko,“ dodala smutne Gottová.