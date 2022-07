Aňa Geislerová odhalila súkromie: Odcestuje na druhú polku zemegule, padla reč aj na deti!

Aňa Geislerová patrí v Čechách k najobsadzovanejším herečkám a na konte má množstvo filmov. Najnovšie si jej herecký talent môžu vychutnať aj slovenskí diváci a to vďaka komédii Prezidentka, ktorá mala u nás nedávno premiéru. Tú si nenechala ujsť ani známa herečka, ktorá však už s očakávaním odrátava dni do letnej dovolenky. Žiadne more však nečakajte, krásna ryšavka kvôli svojej vysnívanej destinácii precestuje doslova pol zemegule. Zo svojho súkromia však odhalila aj čosi viac.