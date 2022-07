Od hereckej hviezdy utiekol manžel: Je gay, zanechal jej jediný odkaz! Otvorená spoveď o bolestnom období

Herečka a muzikálová hviezda Angela Lansbury v mladosti prežila obrovský šok. Keď mala devätnásť, vydala sa za tridsaťpäťročného Richarda Cromwella. Bez vysvetlenia od nej rok po svadbe utiekol.

Hviezda seriálu To je vražda vraj osudného rána našla na posteli len lístok a na ňom stáli slová:

„Poznala som v Hollywoode toľko gayov. Nikdy som to nezistila. Bola som zamilovaná. A ja, viete, bol to šok. Nikdy som nemala žiadnu skúsenosť. Nemala som z čoho čerpať, aby som to spoznala. Nemala som do tej doby žiadne sexuálne skúsenosti. Keď sa ukázalo, že je gay, nikdy som ho z toho v žiadnom prípade neobviňovala. Neľutujem to, pretože som sa počas tej krátkej doby, čo sme boli spolu, veľa naučila,“ zverila Lansburyová v programe rozhlasovej stanice Fresh Air.

S Cromwellom sa vraj priatelila do jeho smrti. V roku 1960 podľahol rakovine pečene. „Možno som svojim spôsobom v niektorých ohľadoch bola zrelá, ale inak som bola zelenáč, ako sa hovorí. On bol atraktívny muž, tak zábavný. Poznal všetky staré filmové hviezdy, bol skvelý priateľ Joan Crawfordovej. Ukázal mi svet plný farieb, ktoré som nikdy nespoznala. Prečo si ma chcel zobrať, to sa nikdy nedozviem,“ dodala Angela.

S Richardom sa rozviedla v roku 1946 a o tri roky neskôr sa vydala za Petera Shawa. Stali sa rodičmi dvoch detí a zostali spolu až do jeho smrti v roku 2013.