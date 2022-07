Dádu Patrasovú na najnovšej fotke ani nespoznáte: Fíha! Vstúpila si po škandáloch do svedomia?

Herečka a moderátorka Dáda Patrasová (66), ktorá je okrem svojej úspešnej kariéry známa i mnohými škandálmi, sa v posledných mesiacoch postarala o nejeden trapas. Zdá sa však, že jej partner Félix Slováček (79) má dôvod na radosť. Patrasová omladla o desiatky rokov!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nie je tajomstvom, že niekdajšia hviezda televíznych obrazoviek nepohrdne poháriku s alkoholom. Hore krkom už Patrasovej správanie lezie aj jej dlhoročnému priateľovi Félixovi, ktorý už má problémovej brunetky plné zuby.

Dáda len nedávno havarovala a čo čert nechcel, nehoda sa udiala práve na muzikantov narodeniny. Našťastie sa nikomu nič vážne nestalo, no ako píše český Blesk, okrem ich auta utrpelo i Fénixove ego, keď herečka odmietla dychovú skúšku a po búračke si ustlala na zemi, kde hodnú chvíľu zostala sedieť. Dáda kvôli svojej nešikovnosti a tvrdohlavej povahe prišla o pozvánku na veľkolepú narodeninovú oslavu vlastného partnera. “S Dádou už nechcem nič mať, nechcem s ňou ani tráviť čas doma,“ rozčuľoval sa vtedy saxofonista.

Zdá sa, že roky partnerstva s milovníkom žien Patrasovú naučili, ako obmäkčiť jeho srdce a muzikant svoju polovičku zobral na dovolenku k moru. Možno by tak neurobil, keby vedel, čo tam bude Dáda vyvádzať. Herečka si pohárik dopriala aj pod horúcim slnkom na severe Afriky v Tunise a o cirkusové predstavenie bolo postarané. Patrasovej divadielko si nenechala ujsť skupinka dovolenkujúcich Čechov. „Pani Patrasová dosť pila a s pánom Slováčkom sa pohádala. Počul som, ako naňho bola agresívna,“ prezradil pre české Aha! jeden z dovolenkárov a na záver dodal: „Pán Slováček ju zaviedol do izby a vrátil sa naspäť do baru za svojimi známymi. Vyzeral dosť nahnevane.“

Zdá sa, že Dáda si uvedomuje, že Félix jej prešľapy nebude tolerovať večne. Najnovšia fotka herečky naznačuje, že brunetka sa predsa len dáva pomaly dokopy. Len prednedávnom sa Patrasová fanúšikom pochválila oslňujúcou fotkou. Ani na moment by vám nenapadlo, akým turbulentným životom herečka žije. Svieža pleť, nádherné vlasy a dokonalé líčenie! Presvedčte sa v našej galérii.