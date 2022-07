Adele otvorila boľavé rany: Takto sa lúčila s otcom na smrteľnej posteli! Neubránite sa slzám

Speváčka Adele (34) obnovila takmer neexistujúci vzťah so svojím otcom Markom Evansom iba pár týždňov pred jeho smrťou.

Mnoho rokov s ním britská hviezda odmietala komunikovať, pretože ju a jej matku opustil. Adele mala v tom čase iba tri roky. Keď sa stala hviezdou pop music, otec sa jej ozval a chcel sa s ňou stretnúť. Veľa rokov ho odmietala a rovnako mu nechcela ukázať svojho syna Angela, jeho vnuka.

Speváčka teraz v otvorenom rozhovore prehovorila o svojom vzťahu s otcom, ktorý bol väčšinu života alkoholikom. Mark Evans zomrel na rakovinu vlani.

„Keď som zistila, že je chorý, zavolali mi a išla som rovno tam. Bolo to ťažké, ale rozhodne to bol jeden z najväčších momentov môjho života. Keď som zistila, že je chorý, uzavreli sme mier. Naozaj sme si rozumeli, čo bolo úžasné, ale aj smutné, pretože bol sakramentsky vtipný. Je naozaj zábavný a nespomínam si na to, že bol taký, keď som bola malá. Ale bolo to naozaj pekné. Smiali sme sa, ohovárali sme a plakali sme. Bolo to skvelé pre nás oboch,“ zverila sa Adele.

Rozchod a náhle úmrtie Markovho vlastného otca na rakovinu čriev dohnalo Marka k alkoholu. Začal piť a postupne sa dištancoval od svojej dcéry, čo trvalo poškodilo ich vzťah. Mark žil v Cardiffe vo Walese, kde pracoval ako inštalatér, a v roku 2011 priznal pre denníku The Sun, že bol zlým otcom práve vtedy, keď ho Adele potrebovala najviac.

„Denne som vypil dva litre vodky a sedem alebo osem pollitrov Stelly. Pil som takto tri roky. Len Boh vie, ako som to prežil. Hlboko som sa hanbil za to, čím som sa stal, a vedel som, že to najláskavejšie, čo môžem pre Adele urobiť, je uistiť sa, že ma nikdy neuvidí v takom stave,“ vyhlásil Mark.