Nevyšlo to ani po druhý raz: Bagárová oznámila definitívny rozchod s Muradovom a prezradila dôvod

Nevyšlo to ani po druhý raz! Česká speváčka Monika Bagárová (27) na sociálnej sieti potvrdila definitívny rozchod so zápasníkom MMA, Makhmudom Machom Muradovom (32).

Speváčka, ktorá má s Muradovom dvojročnú dcérku Rumiu, to potvrdila aj pre portál super.cz a zároveň dodala, že najdôležitejšie je to, že majú nádhernú dcéru, ktorá je pre nich prioritou. Na sociálnej sieti bola Monika o niečo zhovorčivejšia. „S Machom spolu nežijeme. Dali sme tomu šancu ako rodičia, bohužiaľ nám spoločný život nerobí radosť. Sme ľudia, máme city, veríme, dúfame, robíme chyby...,“ napísala Monika na Instagrame.

Monika Bagárová sa ešte v decembri 2021 podelila na Instagrame o veľký zvrat v jej živote. „Niekedy Vám v živote nevyjdú veci tak, ako by ste si priali aj napriek tomu, že ste bojovali do poslednej chvíle. Myslím, že je fér Vám povedať, že už nie sme rodina,“ napísala vtedy sympatická hnedovláska. Netrvalo dlho a vo februári dvojica potvrdila, že svojmu vzťahu ešte dajú šancu a budú sa snažiť tráviť viac času spolu. Zachrániť vzťah mala aj luxusná dovolenka v Dubaji, kde v marci dovolenkovali aj s rodičmi speváčky. Ani zábery šťastnej rodinky však nestačili na to, aby ňou naozaj boli.