Sklamaná Vondráčková po smrti Gotta († 80): Podraz od vdovy Ivany! Prečo má na ňu ťažké srdce?

Stálica českej, ale aj slovenskej hudobnej scény Helena Vondráčková (75) bola jednou z posledných návštev vo vile Bertramka u Karla Gotta († 80).

Roky si pestovali výborné kamarátstvo a nie raz spolu vystúpili na koncertných pódiách či v televíznych reláciách. Dobre vychádzala aj s jeho manželkou Ivanou. Tá od nej po smrti manžela drankala jej archív do filmu Karel, no nakoniec ju úplne z neho vyškrtla, čo jej nevie slávna diva zabudnúť.

Speváčku Helenu Vondráčkovu vynechala manželka zosnulého Karla Gotta z filmu o jeho živote a aj preto sa energická blondínka neobjavila na spomienkovom koncerte, ktorý sa len nedávno konal v Prahe. Ako sama hovorí, nebola tam z troch dôvodov.

Noc predtým absolvovala svoj veľkolepý koncert v Lucerne a spala iba štyri hodiny, zároveň dostala prestížne pozvanie ísť do Poľska a tretí, azda najvážnejší dôvod bola prebiehajúca vojna medzi ňou a Ivanou: „Ivane Gottovej som dala k dispozícii jedinečný dokument, ktorý som vlastnila. Boli to zábery z Ria de Janiera, ktoré vznikli v roku 1967. Vedela som, že sa tam robil záznam a podarilo sa mi ho získať. Ivanka ma poprosila, či môže pár záberov použiť do dokumentu Karel, na čo som povedala, že, samozrejme, áno. Dopadlo to tak, že síce niektoré zábery použila, ale moja maličkosť tam nebola ani jednu sekundu. V celom dokumente boli rôzni ľudia, ktorí sa okolo Karla vyskytovali, a na mňa sa akosi zabudlo. Alebo to bol zámer. No, neviem, v každom prípade ma mrzelo, že po všetkých tých úspechoch, ktoré sme mali s Karlom spoločne, po množstve koncertov, vystúpení, Carnegie Hall a podobne sa mi v dokumente nedostala ani sekunda z týchto spoločných chvíľ. Bolo mi to veľmi ľúto,“ prezradila umelkyňa pre Nový Čas Nedeľa.

O to viac ju to šokovalo, lebo aj po smrti Karla Gotta boli ich vzťahy v poriadku: „Karel už pri tvorbe dokumentu nebol, všetky zábery vyberala pani režisérka Špátová s Ivanou. Zaujímavé, že ma vynechali. Všetci si to, samozrejme, všimli, všetci sa ma na to pýtali. Takže aj preto som na koncerte Pocta Karlu Gottovi nevystúpila.“