Prekvapila vizážou. Speváčku anglického pôvodu Ritu Oru (31) poznajú fanúšikovia skôr ako femme fatale alebo sexi rebelku.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Keď sa však vybrala do ulíc Madridu, aj paparazzo zrejme mal čo robiť, aby ju spoznal. Rita si obliekla vzdušné šatočky, na tvár si dala len minimum mejkapu a blonďavé vlasy zaplietla do vrkoča. Na ulici pripomínala skôr nevinné dievčatko, než divu, za akú ju má celý svet. Speváčka na fotkách omladla o desať rokov a v obchode s alkoholom by si od nej rozhodne vypýtali občiansky preukaz.