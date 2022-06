Marešova žena šokuje: Toto telo nedávno rodilo?! Z Monikinej postavy v plavkách vám padne sánka

Neuveriteľné, ako keby vôbec ani nerodila!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Leoš Mareš a jeho manželka Monika sa 10. marca pochválili svetu vytúženou dcérou, ktorá dostala meno Alex. Známy český moderátor sa tak stal po tretíkrát otcom. Krásna čiernovláska zvládla pôrod bravúrne, no pri pohľade na jej telo by málokto tipoval, že pred niečo vyše tromi mesiacmi priviedla na svet dieťa.

Z fotky, ktorú Mareš pridal na sociálnu sieť, ostali viacerí fanúšikovia šokovaní. Monika vyzerá, ako keby ani nikdy nerodila! Na rukách drží malú Alex a na sebe má len plavky, no popôrodné kilá by ste na jej postavičke hľadali márne. Je teda zrejmé, že manželka obľúbeného moderátora na svojej postave naozaj maká. Alebo je to len dobrá genetika? Kto vie, treba však uznať, že vyzerá fantasticky!

Fotku nájdete v našej galérii