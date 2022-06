Spevák R. Kelly pozná svoj trest: Za sexuálne zneužívanie si posedí poriadne dlho! Hrozné, čo všetko ženám robil

Newyorská sudkyňa poslala na 30 rokov do väzenia amerického speváka R. Kellyho, ktorého vlani porota uznala vinným vo všetkých bodoch v kauze okolo sexuálnych trestných činov.

Niekdajšia hviezda hudobného štýlu R&B podľa prokuratúry po dve desaťročia využívala svoju slávu na systematické zneužívanie mladých žien a neplnoletých, a to ako sexuálnemu, tak psychickému. Vzhľadom na dĺžku trestu 55-ročný odsúdený pravdepodobne strávi veľkú časť zvyšku svojho života za mrežami, píše denník The New York Times.

Sudkyňa Ann Donnellyová svojím stredajším oznámením vyšla v ústrety požiadavke obžaloby, ktorá navrhla trest vo výške aspoň 25 rokov. Právnici speváka, ktorého preslávil napríklad hit I Believe a Can Fly, uvádzali, že si ich klient zaslúži maximálne desať rokov. Argumentovali pri tom aj jeho „traumatickým detstvom“.

Donnellyová pri vynášaní rozsudku reagovala vysvetlením, že zločiny Roberta Sylvestera Kellyho, ako znie spevákovo celé meno, boli "starostlivo plánované a pravidelne vykonávané po dobu skoro 25 rokov". "Naučil ste ich, že láska sa rovná zotročeniu a násiliu," povedala priamo odsúdenému v odkaze na jeho obete.