Cristiano Ronaldo sa na dovolenke vykašľal na sexi partnerku: Pozrite, komu dal prednosť! Dámam bude horúco

Problémy so zrušenými letmi určite nemá! Legendárny futbalista Cristiano Ronaldo (37) prvé letné dni trávi spolu so svojou rodinou na španielskom ostrove Ibiza. Začiatkom týždňa sa s partnerkou Georginou Rodríguez (28) vybrali na jachtu v spoločnosti priateľov. Ako sa zdá, luxusné plavidlo a more priťahujú Ronalda ako magnet.