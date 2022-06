Vdovec po Bartošovej († 48) prekvapuje: Josef Rychtář sa bude ženiť! Toto je jeho láska

Vyšiel s pravdou von! Vdovec po českej speváčke Ivete Bartošovej († 48), Josef Rychtář (64), priznal po 8 rokoch od tragickej smrti svojej lásky vzťah.

Pre český denník Aha! uviedol, že s partnerkou Ivou (57) tvorí pár už 4 roky. Dvojici to podľa slov vdovca klape natoľko, že sa chystajú vystrojiť svadbu.

S Ivou, ktorá žije v Rakovníku, sa prvýkrát stretli na benzínke, kde sa Rychtář s Bartošovou zastavili na kávu. Vtedy ich požiadala o autogram a odišla. "Prišla k nám, od obidvoch chcela autogram a zmizla," zveril sa vdovec, ktorý bol 4 roky po Ivetinej smrti bez partnerky. „Jedného dňa sa mi zrazu ozvala Iva, že číslo si zohnala na internete. Chcela sa vidieť a či vraj za ňou nechcem zájsť do Rakovníka,“ uviedol Rychtář, ktorého musel za novou známosťou odviesť syn, keďže on nemohol šoférovať kvôli odobratému vodičáku.

Medzi dvojicou preskočila iskra a odvtedy sa pravidelne stretávajú. Rychtář dokonca hovorí o svadbe. "Odpoveď som ešte nedostal, ale dúfam, že bude kladná," povedal s tým, že s Ivou už zašli aj do svadobnej agentúry. Dokonca sa stretávajú aj ich rodiny, keďže Rychtář má z prvého manželstva dvoch synov, zatiaľ čo jeho láska 5 dospelých detí. „Čas od času sa naše rodiny stretávajú a je nám spolu skvele,“ uviedol.

„Od prvého dňa nášho stretnutia som sa do nej zamiloval, nemal som ale odvahu jej to oznámiť, aj keď sa ma na to nespočetne veľa ráz pýtali. Teraz už som to musel zo seba dostať,“ hovorí Josef a zdôrazňuje: „Som s ňou šťastný a priznávam, že by človek nemal byť sám, pretože to človek vlastne vôbec nevie a škodí mu to. To som nevedel, už to ale viem.“ Jeho láska Iva mu vraj Ivetu v mnohom pripomína. „Je jej aj trochu podobná. A je pracovitá, dobrá, skromná a citlivá. A nemala to v živote vôbec ľahké,“ dodáva zamilovaný Josef.