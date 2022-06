Paul McCartney a John Lennon († 40): Opäť spolu na pódiu! Nezabudnuteľný zážitok

Paul McCartney (80) sa zapísal do histórie ako najstaršia hlavná hviezda slávneho britského festivalu Glastonbury. Bola to však najmodernejšia technológia, ktorá mu umožnila zaspievať na pódiu dueto s jeho dávno zosnulým kamarátom Johnom Lennonom.

O nevšedný zážitok sa postaral filmový režisér Peter Jackson. V klipe The Beatles I´ve got a feeling izoloval Johnove vokály od zvyšku kapely. Klip potom pustili v pozadí a Paul McCartney spieval spoločne s Johnom. „Je to pre mňa výnimočné. Viem, že je to virtuálne. Ale znovu spievam s Johnom, sme opäť spolu!“ vyhlásil sir Paul.

Lennon nebol jedinou hviezdou, ktorou McCartney počas svojho vystúpenia prekvapil. Najprv privítal na pódiu Dava Grohla (53) z kapely Foo Fighters (a predtým Nirvana), s ktorým zahrali niekoľko piesní. A potom sa k nim pridala aj americká legenda Bruce Springsteen (72).

Veľké emócie vyvolalo aj video, ktoré sprevádzalo pieseň My Valentine. V klipe totiž vystupoval Paulov kamarát Johnny Depp (59). Podľa niektorých to nebolo vzhľadom na jeho súdne spory o domácom násilí príliš vhodné, väčšina divákov však tlieskala.

