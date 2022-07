Po sérii rozchodov má dôvod na úsmev. Americká herečka Katie Holmes (43) sa opäť ukázala na verejnosti so svojím novým partnerom Bobbym Wootenom III. (33).

Dvojicu prvýkrát videli v apríli tohto roka a na červenom koberci debutovala v máji. Tentokrát sprevádzal skúsený hudobník krásku na premiére jej filmu Alone Together – takže to už začína byť vážne!

Katie je zamilovaná až po uši, o čom svedčí aj jej obrovský úsmev od ucha k uchu. Po stroskotanom manželstve s Tomom Cruisom (59) a po ďalších nepodarených vzťahoch tak už snáď našla svojho vyvoleného.