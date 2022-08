Penny z Teórie veľkého tresku má nový objav: Aha na tú tapetu na mobile! Leonard by žiarlil

Americká herečka Kaley Cuoco (36), známa ako Penny z obľúbeného sitkomu Teória veľkého tresku, bola zachytená fotoaparátmi na letisku v New Yorku so svojím novým objavom!

Po rozvode s exmanželom Karlom Cookom (31) ulovila kolegu zo svojej brandže, herca Toma Pelphreyho (39), ktorého predstavila verejnosti len začiatkom júna.Keby to videl jej seriálový priateľ Leonard, určite by žiarlil!

Herečka chcela byť očividne nenápadná a netúžila po tom, aby si ju niekto všimol, no tento plán však nedopadol podľa jej predstáv. Seriálová Penny sa snažila skrývať, ako len vedela - na hlave mala šiltovku, ktorej šilt si vrazila do očí až tak silno, že ledva videla pred seba. Objektívu však neunikla a na niektorých záberoch so zaklonenou hlavou vyzerá skutočne komicky.

