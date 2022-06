Uznávaný režisér Guy Ritchie odkladá film za 145 miliónov €: Zloduchovia z Ukrajiny musia preč!

Tomu sa povie veľmi zlý odhad!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Režisér Guy Ritchie (53) musí opäť odložiť svoj nový film Operation Fortune. Dôvodom je, že zloduchovia vo filme sú Ukrajinci. A to by sa asi v súčasnosti nestretlo s pochopením. Do prípravy filmu už investovali viac ako 145 miliónov eur a zatiaľ sa im nevrátil ani cent. Film je pritom dokončený už od roku 2020. Pre pandémiu a s tým spojené obmedzenia však mal ísť do kín až na jar tohto roku.

Po tom, čo Rusi zaútočili na Ukrajinu, však film bez vysvetlenia stiahli z plánovanej distribúcie. Dôvod sa prevalil až teraz. Zločinecký gang, ktorý získa novú zbraň ohrozujúcu svet, totiž vo filme pochádza z Ukrajiny. Tá si po ruskom útoku získala sympatie väčšiny sveta a diváci by tak akčnú komédiu nemuseli dobre prijať.

Filmári preto teraz film opätovne upravujú a vystrihujú z neho všetky zmienky o národnosti zločineckého gangu. Inak je film nabitý hviezdami. Bohatého obchodníka so zbraňami Grega Simmondsa hrá Hugh Grant (61). Proti nemu stojí superšpión Orson Fortune, ktorého stvárňuje Jason Statham (54). Medzi jeho pomocníkmi je aj Josh Hartnett (43).