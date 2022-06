Otvorený rozhovor s oscarovým Bradom Pittom: Poviem vám, prečo som pil! Prezradil i viac

Brad Pitt (58) poskytol veľmi otvorený rozhovor magazínu GQ a nezdráhal sa rozoberať súkromie a svoje závislosti, ktorých sa začal zbavovať po rozchode s manželkou Angelinou Jolie. Hollywoodsky idol v interview prezradil, že našiel súkromnú skupinu v rámci projektu Anonymní alkoholici, v ktorej sa cítil veľmi bezpečne. A že väčšinu života pil zrejme pre pocit osamelosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Skupina Anonymných alkoholikov, v ktorej sa cítil tak bezpečne, pozostávala z exkluzívnych osobností, ktoré rovnako ako on vyžadovali úplnú diskrétnosť ostatných členov. Išlo teda o vplyvných a slávnych jedincov, ktorí si boli istí tým, že zo stretnutia nebudú ostatní členovia vynášať informácie bulváru.

Brad sa rozhodol prestať piť po tom, čo sa v septembri 2016 rozišiel s Angelinou. „Našiel som skvelú mužskú skupinu, ktorá bola súkromná a výberová, takže to bolo bezpečné prostredie. Videl u iných slávnych ľudí, ako napríklad u Philipa Seymoura Hoffmana, že ho nahrávali, keď pred skupinou doslova zvracal svoje problémy, a to je pre mňa jednoducho príšerné,“ priznal Brad s tým, že mal spočiatku obavy, že sa aj jeho veľmi intímne spovede dostanú bulváru.

Pitt tiež prezradil, prečo väčšinu života pil a fajčil marihuanu. Bojuje od detstva s pocitom osamelosti. „Vždy som sa cítil veľmi sám vo svojom živote, sám som vyrastal ako dieťa, sám som sa pretĺkal aj tu, a až donedávna som nemal väčšie spojenie s priateľmi a rodinou. Čo je to za verš, bol to buď Rilke, alebo Einstein, ale bolo to niečo o tom, že keď dokážete znášať ten paradox, keď unesiete skutočnú bolesť a skutočnú radosť zároveň, to je pravá dospelosť, to je ľudský rast,“ prezradil jeden z najkrajších mužov Hollywoodu.

Brad okrem iného odhalil, že sa mu uprostred pandémie COVID-19 podarilo prestať fajčiť. „Nie som z tých ľudí, ktorí si dokážu dať jednu alebo dve denne. Nie je to v mojich génoch. Vždy robím všetko naplno,“ vysvetlil, prečo jeho snahy obmedziť fajčenie vždy stroskotali.