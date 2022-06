Amber Heard kráča po tenkom ľade: O vzťahu s Deppom chce napísať knihu, čo na to právnik?

Nemá čo stratiť! Herečka Amber Heard (36) si po prehratom súde s exmanželom Johnnym Deppom (59) zarába na ďalší malér. Podľa zdroja z jej okolia sa totiž chystá napísať knihu, v ktorej povie všetko. Z predaja knihy by chcela vyplatiť miliónové odškodné Deppovi, na ktoré inak nemá.

Neuspela na súde, tak to skúša cez knihu. Zdroj z okolia herečky totiž prezradil pre časopis OK! Magazine, že jej kariéra v Hollywoode je v koncoch. Publikovaním knihy, v ktorej prezradí všetko, tak podľa zdroja nemá o čo prísť. „Už o tom rokuje a je z toho nadšená. V tejto chvíli nemá čo stratiť a chce povedať všetko,“ tvrdí zdroj. Ako vyhlásila sama herečka prostredníctvom svojich právnikov, momentálne je z finančnej stránky na mizine.

Ak by sa Amber podarilo uspieť so svojou knihou na trhu, dokázala by vyplatiť Deppovi odškodné vo výške 7,8 milióna eur. Podľa newyorského právnika a úspešného spisovateľa Drora Bika jej však hrozí, že iba prejde z dažďa pod odkvap. „Depp a jeho právnici budú čítať a počúvať všetko, čo Heard vyhlási,“ prezradil Bike magazínu. V prípade, že opäť prekročí hranicu, čo podľa neho hrozí, môže znovu skončiť na súde s ďalšou žalobou za ohováranie.