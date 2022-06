Fotky Vémolovej Lely pobúrili fanúšikov: Na prsatici nenechali nitku suchú! Čo ich tak vytočilo?

Pochválila sa novým prírastkom! Snúbenica českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu (36), Slovenka Lela Ceterová (33), zverejnila na sociálnej sieti fotky s malým levíčaťom, ktoré pribudlo do ich početnej zvieracej rodiny.

Nový domáci miláčik je jedným z mnohých, ktorý pár vo svojej vile chová. Keďže Vémola je fanúšikom exotických zvierat, doma má skutočne veľkú zbierku od levov, cez žraloka, krokodíla či korytnačku. Zápasník dokonca prišiel s myšlienkou súkromnej zoo, kde si milovníci zvierat budú môcť v rámci exkurzie prezrieť exotických miláčikov.

"Naša malá Princess," napísala blondínka k záberom, na ktorých drží levie mláďa na rukách. Kritika na seba však nenechala dlho čakať a sledovatelia jej to v komentároch poriadne osladili. "Už len kvôli deťom by som tie zvieratá dala preč...môžu zaútočiť kedykoľvek, človek nikdy nevie," napísala jedna z nich a ďalšia ešte viac pritvrdila. "To ako "ja mám prachy, ja môžem všetko, bez ohľadu na to, ako veľmi to tomu zvieraťu ublíži"? Počkajte až jej prepne a pohryzie vás. Karma je zdarma," okomentovala žena fotky. „Nehnevajte sa na mňa, ale zviera nie je hračka na hranie, je to živý tvor...Veľmi dobrým príkladom pre svoje deti nie ste,“ pridala sa v kritike ďalšia.