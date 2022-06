Nočná mora speváka z X Factor: O milovanú ženu prišiel v deň svadby! Strašné, čím si prechádza

Čo mu osud vpísal do života, nečakal ani v tom najhoršom sne.

Hudobník a spevák Tom Mann (28), ktorý sa zviditeľnil účinkovaním v britskej verzii súťaže X Factor, mal pred sebou svetlú budúcnosť s milovanou snúbenicou Danielle Hampson († 34) a ich malým synčekom. Náhle však zasiahla smrť, ktorá mu lásku jeho života vzala v deň, keď si mali povedať svoje áno.

Namiesto zobudenia do radostného svadobného dňa neprecitne z nočnej mory. Tom a Danielle sa nedávno vrátili z dovolenky na Sardínii, kde čerpali sily pred svojím veľkým dňom. Práve uplynulú sobotu sa z dlhoročného páru, ktorému sa pred ôsmimi mesiacmi narodil synček Bowie, mali stať manželia.

Ako však v pondelok Tom uviedol prostredníctvom svojho účtu na instagrame, ten deň nikdy nenastal. „Nemôžem uveriť tomu, že píšem tieto slová, ale môj miláčik Dani – moja najlepšia priateľka, moje všetko a viac, láska môjho života – zomrela v skorých ranných hodinách v sobotu 18. júna. Deň, ktorý mal byť najšťastnejším v našich životoch, sa skončil nezvratne zlomeným srdcom,“ napísal zronený Tom.

Danielle podľa britských médií netrpela žiadnymi zdravotnými problémami a príčina jej náhlej smrti nie je zatiaľ známa. „Mám pocit, že som preplakal oceán. Nikdy sme to nedotiahli k oltáru, nevymenili si sľuby, nezatancovali svoj prvý tanec. No viem, že vieš, že si bola celým mojím svetom a najlepšou vecou, ktorá sa mi kedy stala, Danielle,“ odkázal do neba milovanej polovičke.

Zároveň sa Tom zaprisahal, že bude nosiť prsteň, ktorý mal vždy nosiť na znak svojej bezpodmienečnej lásky k Danielle. V trápení však nie je sám, čo si ako otec malého Bowieho dobre uvedomuje. Hoci teraz všetka jeho výchova spočíva na ňom, chce byť silný najmä kvôli ich synčekovi.

