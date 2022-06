Princ William oslavuje 40. narodeniny: Zažil radosť i trápenie! Pozrite si jeho život cez fotky

V utorok 21. júna slávi princ William okrúhle 40. narodeniny.

William sa narodil v roku 1982 a je po svojom otcovi, princovi Charlesovi (73), druhým v poradí na britský trón. William počas svojho života bojoval s mnohými výzvami, ktoré so sebou prináša kráľovská rodina. Musí čeliť médiám, ktoré prominentov sledujú na každom kroku, no potrápil sa i pri neľahkom výbere životnej partnerky, ktorá by sa jedno dňa mohla stať kráľovnou.

Snáď najväčšou výzvou, ktorej musel William čeliť bola tragická smrť jeho matky, princeznej Diany († 36), ktorá sa odohrala ešte v roku 1997. Princ mal vtedy iba 15 rokov, je preto veľmi ťažké predstaviť si, ako sa tínedžer, ktorého každý krok sleduje celý svet, vyrovnával s odchodom najdôležitejšej ženy v jeho živote.

V roku 1984 sa Diane a Charlesovi narodil ďalší chlapec, Wiliamov brat - Harry (37). Rodina žila medzi Kensingtonským palácom v Londýne, kde princovia chodili do škôlky, a Highgrove House na vidieku v grófstve Gloucestershire. William sa zblížil aj so svojou babičkou, kráľovnou Alžbetou II. (96), keďže s ňou rodina trávila letné prázdniny v Škótsku.

Pozrite si fotografie v našej galérii a prečítajte si o neľahkom živote princa Williama.