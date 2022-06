Už žiadny luxus! Amber Heard šetrí na Deppovo odškodné: Nákupy v diskonte

Učí sa šetriť! Herečka Amber Heard (36), ktorá prehrala súdny spor so svojím exmanželom Johnnym Deppom (59), nemá peniaze na to, aby mu vyplatila 7,8 milióna eur ako odškodné. Napriek tomu nakupuje vo veľkom. Ibaže v diskonte.

Bez peňazí, nad vecami! Amber si so svojou sestrou Whitney Henriquez odskočili v New Yorku na nákupy do TJ Maxx. Ide o americký reťazec obchodných domov, ktorý predáva oblečenie či doplnky za výrazne nižšie ceny ako iné podobné obchodné domy. Obe sestry sa tu prehrabávali oblečením a rozprávali sa o ľanových nohaviciach.

Herečka sa však ani zďaleka nepodobala na Heard, ktorá šesť týždňov chodila do súdnej siene upravená od hlavy po päty. Do obchodu totiž prišla v jednoduchej bielej košeli a vo voľných rifliach. Vrásky na čele jej však pridávajú peniaze, a to najmä tie, ktoré musí vyplatiť svojmu ex Deppovi po prehratom súde. No ako už naznačili Johnnyho právnici, herec si chcel žalobou na Amber za ohováranie len očistiť svoje meno, čo sa mu aj podarilo.

