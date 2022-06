Karlosova Lela sa lúčila so slobodou: Divoká párty v znamení luxusu! Vémola sa postaral o rozruch

Zo zápasníka Karlosa Vémolu (36) a jeho slovenskej partnerky Lely Ceterovej (33) sa čoskoro stanú manželia.

Hoci dvojica, ktorá vychováva dvojročnú dcérku Lily a polročného synčeka Rockyho, sa prednedávnom obviňovala z nevery a domáceho násilia, dnes je všetko inak a spory medzi zaľúbencami sú, zdá sa, nadobro zažehnané. Snúbenci totiž pripravujú veľkolepú svadbu, na ktorú by podľa Vémolu malo prísť 300 hostí. Zápasník pre CNN Prima News uviedol, že sa „musí ísť na lodi, musíme s chlapcami jazdiť na kolotoči, musia tam behať levy, byť muzika.“ O tom, že svadba bude naozaj pompézna, teda niet pochýb.

K svadobným prípravám však neodmysliteľne patrí aj rozlúčka so slobodou. Bola to práve Lela, ktorá sa na sociálnych sieťach pochválila divokým večerom, ktorý absolvovala v sprievode svojich kamarátok. "Veľmi sa teším na tento večer, určite naň nikdy nezabudnem. Mať rozlúčku so slobodou je len raz za život, i keď na moje 33. narodeniny," napísala ešte predtým, ako si vyrazila. Budúca pani Vémolová tak na rozlúčke stihla osláviť aj svoje narodeniny. Dievčatá v dobrej nálade a so šampanským v ruke odviezla do mesta biela limuzína. Ich ďalšie kroky viedli do klubu, kde si poriadne zatrsali.

Svoju budúcu nevestu prišiel skontrolovať aj samotný Vémola, ktorý sa tak objavil na čisto dievčenskej akcii. Lele však tento fakt nijako neprekážal, práve naopak. „Na moju rozlúčku sa prišiel pozrieť aj môj úžasný manžel. Môj muž si prišiel pre bozk od svojej budúcej manželky...“ napísala šťastná Lela, ktorá dodala, že rozlúčka bola pre ňu krásnym a nezabudnuteľným zážitkom.