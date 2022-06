Zmenil sa na nepoznanie! Ryan Gosling si prefarbil vlasy na blond: Stal sa z neho Ken

Zobrali by ste si ho domov, dámy?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Herec Ryan Gosling (41) sa totiž v pripravovanom filme Barbie, ktorý bude mať premiéru budúci rok, zmení na jej náprotivok Kena. Po prvom zábere na odfarbeného blondiaka v rozhalenej košeli je teda zrejmé, že sa bude na čo pozerať. Aj páni sa majú na čo tešiť! Ešte v apríli zverejnila filmová a distribučná spoločnosť Warner Bros.

Pictures obrázok populárnej herečky Margot Robbie (31), ktorá si zahrá Barbie v rovnomennej romantickej komédii, už zverejnil. Ako však bude vyzerať jej náprotivok Ken, vyšlo najavo až teraz. Toho stvárni Ryan Gosling, ktorý si pre túto úlohu musel odfarbiť vlasy na blond. Nepôsobí však, že by ho to trápilo. Práve naopak, herec sa ležérne opiera o ružový stĺp so šibalským úškrnom, ktorým nejednej fanúšičke vyrazil dych.

Obdivovateľkám jeho drzý imidž nedával spať, a tak pátrali po originálnom Kenovi, ktorý Ryanovi poslúžil ako predloha. Napokon sa dopracovali ku Kenovi s náušnicou z roku 1993. Ten sa vyznačoval zosvetlenými vlasmi namiesto tradičných hnedých, nosil fialovú koženú bundu a šperky. V čase vydania to bol najpredávanejší Ken v histórii.



Ryan Gosling

Herec, hudobník, majiteľ reštaurácie

Nar.: 12. novembra 1980, London, Ontário, Kanada

Pôsobenie: 1993 - súčasnosť

Partnerka: Eva Mendes (od r. 2011)

Deti: dcéry Esmeralda a Amada

Filmy: Zápisník jednej lásky (2004), La La Land (2016)

Majetok: 67,3 mil. €

Záber bonďavého Goslinga nájdete v galérii