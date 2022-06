Herec z kultovej komédie S tebou mě baví svět priznal zdrvujúcu správu: Bojujem s rakovinou!

Český herec Pavel Nový (73), ktorý je neodmysliteľne spätý s kultovou komédiou S tebou mě baví svět, v ktorej stvárnil postavu Pepu, priznal zdrvujúcu správu.

Herec bojuje s rakovinou, čo potvrdil magazínu Sedmička. „Dnes som sa dozvedel, že je to rakovina. Tak mi držte palce. Mám sa kvôli tomu pos*ať? Medicína robí míľové kroky vpred, tak sa na ne spolieham. Spolieham sa na to, že sa to napríklad dovnútra do hlavy ani nedostane,“ odhalil smutnú správu Pavel, ktorý sa podrobil zákroku na krku za uchom.

Hoci výsledky potvrdili najhoršie obavy, Nový sa nevzdáva a dúfa, že osud bude aj tentokrát stáť na jeho strane. Už v minulosti si totiž prešiel vážnymi zdravotnými problémami, keď sa nakazil západonílskou horúčkou.