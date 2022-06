V múzeu na Islande vystavili odliatok penisu slávneho rockera: Pikantné spomienky umelkyne

Ide o sadrový odliatok stoporeného penisu legendárneho rockového gitaristu Jimiho Hendrixa. Zaobstarala ho 25. februára 1968 americká umelkyňa Cynthia Albrittonová alias Cynthia Plaster Caster (Sadroodlietková). „Bol naozaj uvoľnený, veľmi tichý a vo forme. Trochu sa nám akurát do hmoty dostalo jeho pubické ochlpenie,“ zaspomínala Albrittonová na odlievanie so slávnym gitaristom.

A penis in a museum? Well, that's not actually impossible. 🤷‍♂️



The cast of Jimi Hendrix' phallus was made by US artist Cynthia Albritton, dubbed Cynthia "Plaster Caster", who made casts of the penises of some 50 rock stars.



Read more: https://t.co/z71l9N8Ibf pic.twitter.com/E7JxR8Lidc