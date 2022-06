Amber Heard prekvapila v interview úplne všetkých: Po drsnom súde šokujúce priznanie!

Najprv drsná vojna na súde, teraz vyznanie! Amber Heard (36) priznala, že aj napriek búrlivému manželstvu, rozvodu a zdĺhavému súdnemu sporu stále miluje svojho exmanžela Johnnyho Deppa (59).

Herečka vyšla so svojimi citmi k Deppovi von po skončení drsného súdneho procesu, v ktorom porota rozhodla, že hviezda Aquamana očiernila exmanžela tým, že sa označila za obeť zneužívania. V interview so Savannah Guthrie pre reláciu NBC Today priznala, že ho stále ľúbi. Moderátorka upozornila na časť vyhlásenia, ktoré Heard urobila v prvý deň procesu, v ktorom povedala: "Stále milujem Johnnyho." Na otázku, či je toto vyhlásenie stále pravdivé, odpovedala áno.

"Absolútne. Milujem ho. Milovala som ho celým svojím srdcom a snažila som sa robiť to najlepšie, aby náš hlboko rozbitý vzťah fungoval, no nepodarilo sa," uviedla Amber a pridala aj ďalšie tvrdenie. "Nemám voči nemu vôbec žiadne zlé pocity ani zlú vôľu. Viem, že to môže byť ťažko pochopiteľné. Ale dá sa to ľahko pochopiť, ak ste už niekoho vo svojom živote milovali. Vtedy je to ľahké pochopiť," dodala.

V rozhovore tiež uviedla, že súdny proces bude „niečo znamenať“ bez ohľadu na výsledok, pričom vyjadrila presvedčenie, že „urobila správnu vec, aby sa postavila za seba a za pravdu“. Herečka však prehovorila aj o obavách, že by Depp mohol proti nej začať ďalšie právne kroky, pričom povedala, že sa „bojí, že bez ohľadu na to, čo urobí, to bude „predstavovať ďalšiu príležitosť na jej umlčanie“.

Po súdnom procese Depp odcestoval do Veľkej Británie, aby sa zúčastnil na hudobných vystúpeniach spolu s gitaristom Jeffom Beckom, počas ktorých tiež pozdravil svojich fanúšikov a zverejnil video na sociálnej sieti TikTok, aby poďakoval tým, ktorí ho počas procesu podporovali.