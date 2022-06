Amber Heard takmer pukla od zlosti: Ostré slová na exmanžela, porotcov i právničku! Toto si myslí o svojej prehre

Koleduje si o ďalší problém! Herečka Amber Heard (36) prvýkrát otvorene prehovorila o svojej prehre na súde proti exmanželovi Johnnymu Deppovi (59). Servítku pred ústa si rozhodne nedávala a niekdajšieho partnera označila za klamára, ktorému na lep sadla celá porota.

Za svojimi slovami si pevne stojí! Heard bola hostkou programu Today, v ktorom ju spovedala moderátorka Savannah Guthrie pre americkú televíziu NBC. Témou číslo jeden bol, samozrejme, jej ostro sledovaný súdny proces s Johnnym Deppom, ktorý herečka prehrala. „Povedal, že vás nikdy neudrel. Je to lož?“ spýtala sa Guthrie v ukážkach exkluzívneho dielu. Amber na otázku pohotovo reagovala kladnou odpoveďou, hoci práve kvôli tomu prehrala celý súd.

„Až do svojho posledného dňa si budem stáť za každým slovom vo svojej výpovedi,“ dodala pevne Heard. Zároveň je presvedčená o tom, že rozhodnutie poroty bolo ovplyvnené nespravodlivým mediálnym ošiaľom a platenými zamestnancami, ktorých si Johnny najal, aby svedčili v jeho prospech. „Neobviňujem ich, neobviňujem. V skutočnosti im rozumiem. On je milovanou osobnosťou a ľudia majú pocit, že ho poznajú. Je to skvelý herec,“ vyjadrila sa na margo Deppa. Čo však herečku pohoršilo, bola téma Deppových právnikov a obzvlášť mladej právničky Camilly Vasquez.

Keď jej moderátorka položila otázku, čo si myslí o Vasquezovej obvineniach, že na súde predvádzala divadlo, Amber takmer explodovala. „Hovorí právnička muža, ktorý presvedčil svet, že má nožnice namiesto prstov,“ poznamenala štipľavo Heard. „Ja že som hrala? Týždne som počúvala svedectvá, ktoré naznačovali alebo takmer priamo hovorili, že som príšerná herečka. Takže som zmätená, ako môžem byť oboje,“ pýta sa svojich neprajníkov Amber.