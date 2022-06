Búrlivák Charlie z Dva a pol chlapa zúri: Z toho, čím si zarába jeho 18-ročná dcéra, ide zošalieť!

Herec Charlie Sheen (56), známy predovšetkým z televízneho sitcomu Dva a pol chlapa, má ťažké srdce na svoju exmanželku Denise Richards (51).

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Právu ju totiž viní zo skutočnosti, že ich 18-ročná dcéra Sam si založila účet na platforme pre dospelých OnlyFans, na ktorej predáva svoje odvážne fotografie a ďalší obsah. „Moja dcéra má len 18 rokov a žije so svojou matkou. Pod mojou strechou by sa nič podobné určite neudialo,“ uviedol Sheen pre portál Page Six.

„Neschvaľujem to, ale pretože tomu nemôžem zabrániť, nalieham na ňu, aby to udržala na úrovni a neobetovala svoju integritu,“ dodal rozhodne Sheen, ktorý je rovnako známy ako búrlivák, ktorý nikdy nepohrdol alkoholom, drogami či sexuálnymi pletkami. V roku 2015 dokonca oznámil, že dlhodobo bojuje s vírusom HIV.

Sam, ktorú prezývajú aj Sami, oznámila novinku vo svojom živote prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde blondínku sleduje viac ako 63-tisíc fanúšikov. Tých vyzvala, aby sa prihlásili k platenému odberu, "ak chcú vidieť viac." Pridala tiež záber v čiernych bikinách.