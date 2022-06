Drsné slová českej pornoherečky: Idem na potrat! Z jej úprimnosti vám spadne sánka

Česká hviezda filmov pre dospelých Daisy Lee, vlastným menom Karolína Urbanová, sa pred časom fanúšikom na sociálnych sieťach pochválila pozitívnym tehotenským testom. Ak by ste však čakali sladké rečičky budúcej matky, mýlili by ste sa.

Blondínka ešte pred samotnou návštevou lekára, ktorý jej tehotenstvo potvrdil, priznala, že dieťatka sa vzdá. Ako vysvetlenie prsnatá kráska prezradila, že bábätko, ktoré by porodila, by sa narodilo postihnuté.

"Nie som na to pripravená a bolo by pekne postihnuté, vďaka môjmu životnému štýlu," okomentovala Daisy svoje nečakané tehotenstvo. To, že jej spôsob žitia nie je ako z knihy o ideálnej mamičke, dokazuje jej neustále behanie po párty a večierkoch, ktoré si kráska nevie odpustiť. Blondínka netají svoj kladný vzťah k alkoholu a vo veľkom holduje aj cigaretám.

Teraz blondínka otvorene priznala, že dieťa si skutočne nechá zobrať. "Tak som dostala žiadanku na potrat. Doktor hovoril, že to síce pre telo nie je dobré, ale vraj je veľmi malé percento ľudí, ktorým to znížilo riziko tehotenstva," prezradila na sociálnej sieti. Ako Daisy niekoľkokrát spomínala, v budúcnosti sa chce stať matkou. Teraz však na to nie je to správne obdobie. "Ešte mám čas urobiť to tak, že zjem 2 lieky a je to. Takže chcem urobiť určite to. Potom nemusím byť doma 6 týždňov," prehodila pornoherečka vecne.

Mladá česká herečka pre dospelých Daisy Lee rozbehla svoju kariéru v erotickom priemysle pred 5 rokmi. Popri práci sa stíha venovať i svojmu partnerovi, ktorý má byť i otcom dieťaťa, ktoré kráska ešte stále nosí pod srdcom.