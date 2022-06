Český herec si sadol za volant opitý, dopadlo to strašne: Nevylúčil pokus o samovraždu! Z jeho slov mrazí

Český herec, zabávač a muzikant Václav Upír Krejčí (66) mal v nedeľu vážnu autonehodu.

Za volant auta si herec sadol posilnený alkoholom. Za vzniknutý incident môže podľa CNN Prime News kríza v manželstve, ktoré trvá už úctyhodných 30 rokov.Nehode mala predchádzať hádka s manželkou Zuzanou (52), ktorá celú situáciu len zhoršila.

Nehoda sa stala v stredočeských Mirošovicích a vzhľadom na vážnosť situácie museli zasahovať všetky záchranné zložky. Krejčí mal po konflikte s manželkou najprv naraziť do betónového premostenia a následne sa prevrátiť do koryta Lomnického potoka.

Detaily, ktoré stáli za jeho nešťastím, Krejčí prezradil pre český Showtime. "Bol to krízový stav. Dozvedel som sa niečo vážne a zrazu sa ten pohár naplnil a pretiekol, a ja som už bezmyšlienkovite konal. Rútil sa mi svet, ktorý sa napokon aj zrútil," priznal Václav otvorene. "Vôbec neviem, čo sa so mnou v ten moment dialo. Otvoril som fľašu, chcel som tomu všetkému utiecť. Ísť sem do lesa a byť v aute," opisuje herec osudné chvíle, "komické tiež je, že som mal pod sedadlom peňaženku, v ktorej bolo 35 tisíc. A tie tam už nie sú."