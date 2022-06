Britney Spears si po svadbe kúpila luxusné hniezdočko lásky: Odpadnete, koho má za susedov

Speváčka Britney Spears tento mesiac vôbec nešetrila. Dopriala si nielen luxusnú svadbu plnú celebrít, ale kúpila si aj nový dom v rezidenčnej štvrti celebrít na okraji Los Angeles.

Do Calabasas sa sťahuje so svojím manželom Samom Asgharim a budú to mať len pár minút k domu Britneyho ex manžela - Kevina Federlina, ktorý žije s je dvomi dospievajúcimi synmi Jaydenom a Seanom.

Spearsovú stál nový dom s pozemkom 11,8 milióna dolárov a má vyše tisíc metrov štvorcových. Speváčkino osobné auto a niekoľko nákladných vozidiel zbadali blízko novej rezidencie na začiatku týždňa. Hviezda teda nečakala a sťahovala sa do nového domova krátko po svadbe.

A thread of all the GORGEOUS photos of Britney Spears and Sam Asghari’s new house! pic.twitter.com/jf7I48FQyd — 👰🏼‍♀️🫶🏻🤵🏽 (@asparkleoftruth) June 13, 2022

Britneyini synovia neboli prítomní na jej svadbe, ktorá prebehla vo štvrtok 9. júna, a konala sa v speváčkinom pôvodnom dome. Federlinov právnik vo vyhlásení pre magazín People jasne uviedol, že obaja chlapci majú z matky radosť, ale nechceli ju rušiť, aby si vo svoj veľký deň užívala všetku pozornosť a nemusela sa ničím rozptyľovať. „Sú šťastní za svoju mamu a dúfajú, že Sam a Britney spolu začínajú skvelú budúcnosť,“ uviedol advokát Mark Vincent Kaplan.

Spearsová zaobstarala novú nehnuteľnosť lacno. Pôvodná cena bola totiž stanovená na 15,5 milióna dolárov, ale za túto čiastku bola dlho nepredajná.