Vypočítavosť Toma Cruisa nepozná hraníc: Len pre TOTO sa mal vrátiť k ex! Potom opäť rozchod

Vyzerá to tak, že keď sa Tom Cruise krátko pred premiérou filmu Top Gun: Maverick vrátil k Hayley Atwellovej, urobil to iba pre svoj imidž, aby po červenom koberci počas premiéry v Londýne nemusel ísť sám. S Hayley sa totiž tri týždne po premiére zase rozišiel.

Cruise začal s mladšou kolegyňou randiť v roku 2020 po tom, čo ju angažoval do ďalšieho pokračovania filmu Mission: Impossible. Vlani v septembri ale svetu oznámili, že naďalej bude ich vzťah už len priateľský a profesionálny.

Hayley sa náhle objavila po boku Toma na premiére filmu Top Gun: Maverick v máji a zasvätenci z jej okolia hovoria, že tam bola čisto preto, aby podporila Cruisa. Čiže s jeho kalkulom bola oboznámená. Jeho priatelia sa snažia podávať médiám iný obrázok, ktorý nerobí z Toma takého psychopata.

„Tomov a Hayleyin vzťah bol naozajstný. Napriek niektorým správam o opaku to nikdy nebolo len pre kamery. Bohužiaľ im to nevyšlo. Vychádzajú spolu naozaj dobre a medzi nimi to fantasticky iskrí, čo je dôvod, prečo sa rozhodli v tichosti dať vzťahu ďalší pokus na začiatku tohto roku. Ale to, čo fungovalo za zatvorenými dverami, nefungovalo tak dobre, keď to bolo zverejnené, a fanfáry sa okolo nich ako páru znova rozozneli naplno. Teraz sa rozhodli, že je to medzi nimi lepšie, keď sú iba priatelia,“ uviedol Cruisov kamarát v rozhovore pre The Sun.