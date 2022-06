Českom otriaslo náhle úmrtie politika (†59): Jeho odchod nik nečakal! Smúti za ním i známy režisér

Vo veku 59 rokov zomrel podpredseda hnutia STAN a starosta Dolných Břežan Věslav Michalik. Na twitteri to uviedol predseda STAN Vít Rakušan.

Podľa servera Neovlivní.cz zomrel Michalik v nedeľu popoludní náhle na výlete v horách. Po vlaňajších parlamentných voľbách sa pôvodne mal stať ministrom priemyslu a obchodu, nominácie sa však vzdal pre pochybnosti o svojom podnikaní a možnom konflikte záujmov.

"Zomrel Věslav Michalik, podpredseda hnutia STAN, skvelý starosta Dolných Břežan a môj dobrý priateľ. Nenachádzam slov. Úprimnú sústrasť všetkým blízkym," napísal Rakušan.

Úprimnú sústrasť rodine vyjadrila aj predsedníčka Snemovne Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), predseda Pirátov Ivan Bartoš alebo šéf ľudoveckého klubu Marek Výborný. "To so mnou veľmi otriaslo ... Poznali sme sa dlho. Ešte nemal ani šesťdesiat, bol to športovec plný života ... Úprimnú sústrasť pozostalým. Je mi to veľmi ľúto," uviedol na twitteri bývalý minister financií Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Dnes náhle zomrel Věšek Michalik, jeden z najschopnejších politikov, ktorých som mal možnosť stretnúť. Viac neviem, som v šoku a smutný. Veľká strata nielen pre najbližších a tých, ktorí ho poznali, ale bez preháňania aj pre túto krajinu. Bolo mu len 59...,“ napísal na sociálnej sieti režisér Jan Hřebejk.

Věslav Michalik Zdroj: ČTK

Michalik sa narodil 1. marca 1963 v Českom Těšíne. Vyštudoval Fakultu jadrovú a fyzikálno-inžiniersku na ČVUT v Prahe, kde v roku 1992 získal aj titul kandidáta vied. Ekonomické vzdelanie si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostom Dolných Břežan bol nepretržite od roku 2004. Podpredsedom STAN sa stal vlani.