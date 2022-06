Ako zlý sen: Justinovi Bieberovi ochrnula polovica tváre, za desivým syndrómom je vírus

Ruší koncerty a fanúšikov prosí, aby sa zaňho modlili!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Populárneho speváka Justina Biebera (28) totiž napadol zákerný vírus, pre ktorý mu ochrnula polovica tváre. O svojom trápení porozprával miliónom sledovateľov prostredníctvom svojho účtu na instagrame. Nešťastný a zlomený. Justin Bieber musel zrušiť niekoľko plánovaných koncertov v rámci svojho turné Justice World Tour.

To zdvihlo vlnu nevôle medzi jeho fanúšikmi, no ich rozhorčenie prešlo v momente, keď sa k nim kanadský spevák prihovoril prostredníctvom videa na sociálnej sieti. „Tí, ktorí ste frustrovaní zo zrušenia nasledujúcich vystúpení, fyzicky nie som schopný ich zvládnuť. Ako môžete vidieť, je to poriadne vážne,“ uviedol zronený Justin. Ako spevák ukázal, pravou časťou tváre nedokázal vôbec pohnúť.

Nemohol sa usmiať a už vôbec nie žmurknúť pravým okom. Lekári mu totiž diagnostikovali Ramsayho-Huntov syndróm. Ide o ochorenie, ku ktorému dochádza vplyvom vírusu pásového oparu. „Vírus mi napadol nervy v uchu a v tvári a spôsobil ochrnutie polovice tváre,“ vysvetlil Bieber, ktorý sa pomocou tvárových cvičení snaží vrátiť späť do normálu. Fanúšikom tiež odkázal, že nevie, ako dlho bude trvať liečba, no verí v zlepšenie.

Ramsay-Huntov syndróm

Ochorenie spôsobené vírusom pásového oparu, ktorý útočí na lícne nervy. Zvyčajne ho sprevádza bolestivá vyrážka v jednom uchu i okolo neho, ako aj ochrnutie tvárových svalov. Pridať sa môže aj strata sluchu na postihnutej strane či problémy so zatváraním očného viečka. Pri zanedbaní liečby môže prísť k trvalému poškodeniu zraku aj sluchu.

