Justin Bieber šokoval fanúšikov: Ochrnula mu polovica tváre! Pozrite, čo s ním spravil vírus

Spevák Justin Bieber tento týždeň zrušil na poslednú chvíľu niekoľko svojich koncertov.

Fanúšikom to zdôvodnil vážnym ochorením, ktoré ho postihlo po prekonaní choroby COVID-19.

Justin prehovoril k fanúšikom v trojminútovom klipe na Instagrame so zeleným klobúkom na hlave. „Ahoj všetci, tu Justin, chcel som vás informovať o tom, čo sa deje. Zrejme to vidíte na mojej tvári. Mám syndróm nazývaný Ramsayov Huntov syndróm a je spôsobený vírusom, ktorý napáda nervy v mojom uchu a mojej tvári a spôsobil, že moja tvár je paralyzovaná. Nemôžem uveriť, že to hovorím.“

Bieber tiež v klipe demonštroval, že má čiastočne ochrnutú ľavú časť tváre, nemôže žmurkať alebo sa usmiať. Ak pacienti s Ramsayovým Huntovým syndrómom dostanú antivirotiká do sedemdesiatdva hodín od začiatku paralýzy, približne sedem z desiatich pacientov sa v priebehu niekoľkých týždňov úplne uzdraví.

„Milujem vás, ľudia. Ďakujem, že ste trpezliví, a ja sa zlepšujem. Robím všetky tieto tvárové cviky, aby sa moja tvár vrátila do normálu, a ona sa vráti do normálu. Potrebuje to iba čas, nevieme, koľko času, ale bude to v poriadku. Dúfam a verím Bohu, že to všetko sa deje z nejakého dôvodu. Nie som si istý, čo to je práve teraz, ale medzitým budem odpočívať a milujem vás, ľudí. Mier s vami,“ zakončil Justin svoje rozprávanie.