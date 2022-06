Megatrapas miliónových Geissenovcov: Ožratí si skočili do vlasov! Dataily ako z telenovely

Svetoznámi pracháči Carmen a Robert Geissenoví len prednedávnom odišli z dovolenky na Slovensku, ktorá sa niesla v pokojnom duchu a väčšie prešľapy sme u nich nezachytili. To však dlho neplatilo.

Manželia sa na svojich potulkách svetom tentokrát vybrali do luxusného hotelu Nobu, o ktorom môžu mnohí len snívať. Ako informuje nemecký denník bild.de, dvojica sa hneď v prvý deň dovolenky pohádala, a to na mieste, kde ich počuli úplne všetci ubytovaní hostia. Mali byť pod vplyvom alkoholu, čo im určite dodalo guráž. Carmen a Robert sa po výmene názorov chceli presunúť do svojho luxusného apartmánu, avšak tam narazili na ďalší problém.

Karta od izby im nefungovala, čo malo svojskú blondínku vytočiť do vývrtky. Okamžite sa išla sťažovať personálu hotela, zatiaľ čo Robert si krátil čas búchaním do dverí a napokon si mal bezradný sadnúť na zem. Personál problém vyriešil a manželia sa do svojho apartmánu nakoniec dostali. Tam sa ich hádka neskončila a k výmene názorov malo pokračovať aj na balkóne, kde boli opäť pred zrakom zvedavých ľudí.

„Manželstvo nie je len o slnku, ale aj o daždi. U nás je opäť všetko v poriadku,“ vyjadrila sa k celej situácii Carmen pre Bild. Nemecký magazín informuje, že Robert sa mal objaviť v náručí inej ženy, čo vyvolalo špekulácie, či práve toto nebol dôvod ich hádky. Malo ísť o speváčku Sandru Groove. Návštevníci hotela však túto špekuláciu vyvrátili a tvrdili, že Carmen bola tou ženou, ktorá bola po celý čas po boku boháča Roberta.