Zhrozená Britney Spears: Obrovský škandál na speváčkinej svadbe!

Nie je svadba bez poriadneho škandálu!

Kontroverzná speváčka je v tom však tentoraz celkom nevinne. O rozruch sa totiž postaral jej prvý manžel Jason Alexander (40), ktorý jej chcel prekaziť svadobný deň. Ak by šlo o film, Jason by bol ten, ktorý zakričí „námietka“!

Ibaže to manžel číslo jeden, s ktorým bola Britney v roku 2004 zosobášená len 55 hodín, než manželstvo anulovali, nestihol. Prekvapivo poľahky sa mu vo štvrtok pár hodín pred sobášom podarilo preliezť cez plot a zísť skalnatým svahom obklopujúcim speváčkin dom v Thou-sand Oaks neďaleko Los Angeles. Svoje vlámanie dokonca vysielal naživo prostredníctvom svojho účtu na instagrame.

Po ceste k stanu, ktorý sa ešte len pripravoval na svadobnú hostinu, zreteľne dával najavo svoj zámer: „Som Jason Alexander. Prvý manžel. Som tu, aby som prekazil túto svadbu!“ Úspešne sa mu podarilo dostať až na druhé poschodie vily, kde sa dostal do sporu s ochrankou. Na mieste musela zasahovať polícia, ktorá Jasona zadržala. „Britney je otrasená, ale nechce dovoliť, aby ju to zložilo. Všetci sú našťastie v poriadku,“ uviedol zdroj pre portál Page Six.

Obvinený narušiteľ

Incident vytočil aj právnika speváčky Mathewa Rosengarta. Ten v spolupráci s oddelením šerifa chcel zabezpečiť, aby bol narušiteľ stíhaný v plnom rozsahu zákona. Polícia napokon Jasona obvinila z vlámania, vandalizmu a z dvoch prípadov ublíženia na zdraví v súvislosti s ochrankármi. Britney tak ešte v ten večer mohla bez obáv povedať áno svojmu vyvolenému Samovi. Je to už jej tretí manžel - po Jasonovi bola vydatá ešte za tanečníka Kevina Federlina.